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Merit Fiyatı (SN73)

USD

Merit (SN73) Canlı Fiyat Grafiği

$0,492193
$0,492193$0,492193
-%3,90(1D)

Bugünkü Merit (SN73) Fiyatı

Bugün için canlı Merit (SN73) fiyatı, 0,492192 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 406,40K USD. SN73 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Merit Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Merit fiyat değişimi -%3,91
- Dolaşımdaki arz: 888,22K USD.

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USD Bazında Merit (SN73) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Merit / USD fiyat değişimi, $ -0,0200532585598762.
Son 30 gün içerisinde, Merit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Merit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Merit / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0200532585598762-%3,91
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Merit (SN73) Fiyat Analizi

En güncel Merit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,394195
$ 0,394195$ 0,394195

$ 0,582617
$ 0,582617$ 0,582617

$ 0,582617
$ 0,582617$ 0,582617

-%14,92

-%3,91

--

Merit (SN73) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 406,40K
$ 406,40K$ 406,40K

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888,22K
888,22K 888,22K

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SN73 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN73 / VND
12.952,03248
1 SN73 / AUD
A$0,75305376
1 SN73 / GBP
0,35930016
1 SN73 / EUR
0,42820704
1 SN73 / USD
$0,492192
1 SN73 / MYR
RM2,08197216
1 SN73 / TRY
19,33330176
1 SN73 / JPY
¥71,17588512
1 SN73 / RUB
38,87824608
1 SN73 / INR
42,11686944
1 SN73 / IDR
Rp8.068,72002048
1 SN73 / KRW
671,472936
1 SN73 / PHP
27,45939168
1 SN73 / EGP
￡E.24,42748896
1 SN73 / BRL
R$2,7316656
1 SN73 / CAD
C$0,67430304
1 SN73 / BDT
60,15078432
1 SN73 / NGN
766,65302496
1 SN73 / UAH
20,4505776
1 SN73 / VES
Bs48,234816
1 SN73 / PKR
Rs138,87689472
1 SN73 / KZT
250,4765088
1 SN73 / THB
฿16,09960032
1 SN73 / TWD
NT$14,73130656
1 SN73 / AED
د.إ1,80634464
1 SN73 / CHF
Fr0,40359744
1 SN73 / HKD
HK$3,85878528
1 SN73 / MAD
.د.م4,50847872
1 SN73 / MXN
$9,38117952