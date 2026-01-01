Bugünkü META FINANCIAL AI Fiyatı

Bugünkü META FINANCIAL AI (MEFAI) fiyatı $ 0,00245929 olup, son 24 saatte % 3,46 değişim gösterdi. Mevcut MEFAI / USD dönüşüm oranı MEFAI başına $ 0,00245929 şeklindedir.

META FINANCIAL AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.410.133 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 574,51M MEFAI şeklindedir. Son 24 saat içinde MEFAI, $ 0,00237245 (en düşük) ile $ 0,00251698 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02723048 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEFAI, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%12,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 574,51M 574,51M 574,51M Toplam Arz 574.511.204,3270285 574.511.204,3270285 574.511.204,3270285

Şu anki META FINANCIAL AI piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEFAI arzı 574,51M olup, toplam arzı 574511204.3270285. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.