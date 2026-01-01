Bugünkü MetacadeMax Fiyatı

Bugünkü MetacadeMax (METACADEMAX) fiyatı $ 0,00028657 olup, son 24 saatte % 11,11 değişim gösterdi. Mevcut METACADEMAX / USD dönüşüm oranı METACADEMAX başına $ 0,00028657 şeklindedir.

MetacadeMax, şu anda piyasa değeri açısından $ 286.566 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B METACADEMAX şeklindedir. Son 24 saat içinde METACADEMAX, $ 0,00028433 (en düşük) ile $ 0,00032401 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0011174 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021489 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, METACADEMAX, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%11,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MetacadeMax (METACADEMAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 286,57K$ 286,57K $ 286,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 286,57K$ 286,57K $ 286,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

