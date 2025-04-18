Metafluence Fiyatı (METO)
Bugün için canlı Metafluence (METO) fiyatı, 0.00007456 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 134.21K USD. METO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metafluence Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Metafluence fiyat değişimi +2.09%
- Dolaşımdaki arz: 1.80B USD.
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Gün içerisinde, Metafluence / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metafluence / USD fiyat değişimi, $ -0.0000237790.
Son 60 gün içerisinde, Metafluence / USD fiyat değişimi, $ -0.0000358717.
Son 90 gün içerisinde, Metafluence / USD fiyat değişimi, $ -0.00010860152296298565.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.09%
|30 Gün
|$ -0.0000237790
|-31.89%
|60 Gün
|$ -0.0000358717
|-48.11%
|90 Gün
|$ -0.00010860152296298565
|-59.29%
En güncel Metafluence fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+2.09%
-17.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3.
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₫1.91179296
|1 METO / AUD
A$0.0001163136
|1 METO / GBP
￡0.00005592
|1 METO / EUR
€0.0000648672
|1 METO / USD
$0.00007456
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RM0.000328064
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₺0.0028340256
|1 METO / JPY
¥0.0106158528
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₽0.0061265952
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₹0.0063659328
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Rp1.263728624
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₩0.1057581408
|1 METO / PHP
₱0.0042268064
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￡E.0.0038115072
|1 METO / BRL
R$0.000432448
|1 METO / CAD
C$0.0001028928
|1 METO / BDT
৳0.0090538208
|1 METO / NGN
₦0.1194868736
|1 METO / UAH
₴0.0030778368
|1 METO / VES
Bs0.00529376
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Rs0.0209081152
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₸0.0390157568
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฿0.0024858304
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Fr0.0000603936
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