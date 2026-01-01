Bugünkü Metastrike Fiyatı

Bugünkü Metastrike (MTS) fiyatı $ 0,0000525 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MTS / USD dönüşüm oranı MTS başına $ 0,0000525 şeklindedir.

Metastrike, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.921,65 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 265,18M MTS şeklindedir. Son 24 saat içinde MTS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,773422 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000282 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MTS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Metastrike (MTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,92K$ 13,92K $ 13,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,66K$ 29,66K $ 29,66K Dolaşım Arzı 265,18M 265,18M 265,18M Toplam Arz 565.000.000,0 565.000.000,0 565.000.000,0

Şu anki Metastrike piyasa değeri $ 13,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MTS arzı 265,18M olup, toplam arzı 565000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,66K.