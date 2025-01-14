Metaverse Index Logosu

Metaverse Index Fiyatı (MVI)

USD

Metaverse Index (MVI) Canlı Fiyat Grafiği

$32.57
$32.57$32.57
-3.10%(1D)

Bugünkü Metaverse Index (MVI) Fiyatı

Bugün için canlı Metaverse Index (MVI) fiyatı, 32.59 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.65M USD. MVI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metaverse Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 362.80 USD
- Gün içindeki Metaverse Index fiyat değişimi -3.08%
- Dolaşımdaki arz: 142.80K USD.

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USD Bazında Metaverse Index (MVI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ -1.03711319902904.
Son 30 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ -8.8317563810.
Son 60 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ +9.9600515120.
Son 90 gün içerisinde, Metaverse Index / USD fiyat değişimi, $ +8.506946733780094.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.03711319902904-3.08%
30 Gün$ -8.8317563810-27.09%
60 Gün$ +9.9600515120+30.56%
90 Gün$ +8.506946733780094+35.32%

Metaverse Index (MVI) Fiyat Analizi

En güncel Metaverse Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 31.3
$ 31.3$ 31.3

$ 34.49
$ 34.49$ 34.49

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

+0.43%

-3.08%

-19.03%

Metaverse Index (MVI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

$ 362.80
$ 362.80$ 362.80

142.80K
142.80K 142.80K

Metaverse Index (MVI) Nedir?

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

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Metaverse Index (MVI) Kaynağı

Resmi Websitesi

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MVI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MVI / AUD
A$52.4699
1 MVI / GBP
26.3979
1 MVI / EUR
31.6123
1 MVI / USD
$32.59
1 MVI / MYR
RM146.9809
1 MVI / TRY
1,156.2932
1 MVI / JPY
¥5,129.666
1 MVI / RUB
3,349.2743
1 MVI / INR
2,827.8343
1 MVI / IDR
Rp534,262.2096
1 MVI / PHP
1,910.7517
1 MVI / EGP
￡E.1,645.795
1 MVI / BRL
R$198.4731
1 MVI / CAD
C$46.6037
1 MVI / BDT
3,961.3145
1 MVI / NGN
50,526.8842
1 MVI / UAH
1,381.816
1 MVI / VES
Bs1,727.27
1 MVI / PKR
Rs9,082.833
1 MVI / KZT
17,307.2454
1 MVI / THB
฿1,131.5248
1 MVI / TWD
NT$1,078.4031
1 MVI / CHF
Fr29.6569
1 MVI / HKD
HK$253.5502
1 MVI / MAD
.د.م328.8331