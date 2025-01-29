MetYa Fiyatı (MET)
Bugün için canlı MetYa (MET) fiyatı, 0.212001 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MetYa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 818.08K USD
- Gün içindeki MetYa fiyat değişimi +2.36%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MetYa / USD fiyat değişimi, $ +0.00489212.
Son 30 gün içerisinde, MetYa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MetYa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MetYa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00489212
|+2.36%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MetYa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.11%
+2.36%
-20.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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