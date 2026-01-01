Bugünkü MicroBuy Bot Fiyatı

Bugünkü MicroBuy Bot (MICROBUY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut MICROBUY / USD dönüşüm oranı MICROBUY başına -- şeklindedir.

MicroBuy Bot, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.251 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M MICROBUY şeklindedir. Son 24 saat içinde MICROBUY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00189287 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MICROBUY, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,25K$ 22,25K $ 22,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,25K$ 22,25K $ 22,25K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,9999999 999.999.999,9999999 999.999.999,9999999

Şu anki MicroBuy Bot piyasa değeri $ 22,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROBUY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.9999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,25K.