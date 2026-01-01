Bugünkü Midas The Minotaur Fiyatı

Bugünkü Midas The Minotaur (MIDAS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,49 değişim gösterdi. Mevcut MIDAS / USD dönüşüm oranı MIDAS başına -- şeklindedir.

Midas The Minotaur, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.503.260 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,89B MIDAS şeklindedir. Son 24 saat içinde MIDAS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIDAS, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%3,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas The Minotaur (MIDAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Dolaşım Arzı 8,89B 8,89B 8,89B Toplam Arz 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0

Şu anki Midas The Minotaur piyasa değeri $ 2,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIDAS arzı 8,89B olup, toplam arzı 8888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50M.