Bugünkü Midas XRP Fiyatı

Bugünkü Midas XRP (MXRP) fiyatı $ 1,85 olup, son 24 saatte % 7,82 değişim gösterdi. Mevcut MXRP / USD dönüşüm oranı MXRP başına $ 1,85 şeklindedir.

Midas XRP, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.603.263 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,54M MXRP şeklindedir. Son 24 saat içinde MXRP, $ 1,83 (en düşük) ile $ 2,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,7 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,83 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MXRP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%22,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas XRP (MXRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,60M$ 17,60M $ 17,60M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,60M$ 17,60M $ 17,60M Dolaşım Arzı 9,54M 9,54M 9,54M Toplam Arz 9.535.682,257939752 9.535.682,257939752 9.535.682,257939752

Şu anki Midas XRP piyasa değeri $ 17,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MXRP arzı 9,54M olup, toplam arzı 9535682.257939752. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,60M.