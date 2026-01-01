Bugünkü Mika Grok Companion Fiyatı

Bugünkü Mika Grok Companion (MIKA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,59 değişim gösterdi. Mevcut MIKA / USD dönüşüm oranı MIKA başına -- şeklindedir.

Mika Grok Companion, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.891 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MIKA şeklindedir. Son 24 saat içinde MIKA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00143332 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIKA, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%9,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mika Grok Companion (MIKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,89K$ 26,89K $ 26,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,89K$ 26,89K $ 26,89K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Mika Grok Companion piyasa değeri $ 26,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIKA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,89K.