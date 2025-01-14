MindAI Fiyatı (MDAI)
Bugün için canlı MindAI (MDAI) fiyatı, 3.03 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.85M USD. MDAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MindAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.91K USD
- Gün içindeki MindAI fiyat değişimi -5.12%
- Dolaşımdaki arz: 940.42K USD.
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Gün içerisinde, MindAI / USD fiyat değişimi, $ -0.163404333143775.
Son 30 gün içerisinde, MindAI / USD fiyat değişimi, $ -1.1709850110.
Son 60 gün içerisinde, MindAI / USD fiyat değişimi, $ +0.3900552330.
Son 90 gün içerisinde, MindAI / USD fiyat değişimi, $ -0.6417599205729714.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.163404333143775
|-5.12%
|30 Gün
|$ -1.1709850110
|-38.64%
|60 Gün
|$ +0.3900552330
|+12.87%
|90 Gün
|$ -0.6417599205729714
|-17.47%
En güncel MindAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
-5.12%
-33.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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€2.9391
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$3.03
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RM13.635
|1 MDAI / TRY
₺107.5044
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¥477.3765
|1 MDAI / RUB
₽311.3325
|1 MDAI / INR
₹262.4283
|1 MDAI / IDR
Rp49,672.1232
|1 MDAI / PHP
₱177.4368
|1 MDAI / EGP
￡E.153.0453
|1 MDAI / BRL
R$18.4527
|1 MDAI / CAD
C$4.3329
|1 MDAI / BDT
৳366.2058
|1 MDAI / NGN
₦4,683.1377
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|1 MDAI / VES
Bs160.59
|1 MDAI / PKR
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|1 MDAI / KZT
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