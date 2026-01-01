Bugünkü mindshare Fiyatı

Bugünkü mindshare (MINDSHARE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 11,13 değişim gösterdi. Mevcut MINDSHARE / USD dönüşüm oranı MINDSHARE başına -- şeklindedir.

mindshare, şu anda piyasa değeri açısından $ 192.376 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M MINDSHARE şeklindedir. Son 24 saat içinde MINDSHARE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00243364 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINDSHARE, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%21,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

mindshare (MINDSHARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 192,38K$ 192,38K $ 192,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 192,38K$ 192,38K $ 192,38K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.928.593,304663 999.928.593,304663 999.928.593,304663

