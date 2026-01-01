Bugünkü mindworms Fiyatı

Bugünkü mindworms (MINDWORMS) fiyatı $ 0,00001087 olup, son 24 saatte % 3,90 değişim gösterdi. Mevcut MINDWORMS / USD dönüşüm oranı MINDWORMS başına $ 0,00001087 şeklindedir.

mindworms, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.847,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,88M MINDWORMS şeklindedir. Son 24 saat içinde MINDWORMS, $ 0,0000108 (en düşük) ile $ 0,00001132 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00056254 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000983 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINDWORMS, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde +%7,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

mindworms (MINDWORMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,85K$ 10,85K $ 10,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,85K$ 10,85K $ 10,85K Dolaşım Arzı 997,88M 997,88M 997,88M Toplam Arz 997.875.077,453578 997.875.077,453578 997.875.077,453578

Şu anki mindworms piyasa değeri $ 10,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINDWORMS arzı 997,88M olup, toplam arzı 997875077.453578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,85K.