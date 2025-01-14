Minerva Wallet Fiyatı (MIVA)
Bugün için canlı Minerva Wallet (MIVA) fiyatı, 0.00208039 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.59K USD. MIVA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Minerva Wallet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.62 USD
- Gün içindeki Minerva Wallet fiyat değişimi -0.46%
- Dolaşımdaki arz: 13.26M USD.
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Gün içerisinde, Minerva Wallet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Minerva Wallet / USD fiyat değişimi, $ -0.0000351417.
Son 60 gün içerisinde, Minerva Wallet / USD fiyat değişimi, $ -0.0001551850.
Son 90 gün içerisinde, Minerva Wallet / USD fiyat değişimi, $ -0.0002118921173779746.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.46%
|30 Gün
|$ -0.0000351417
|-1.68%
|60 Gün
|$ -0.0001551850
|-7.45%
|90 Gün
|$ -0.0002118921173779746
|-9.24%
En güncel Minerva Wallet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.17%
-0.46%
-1.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
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|1 MIVA / AUD
A$0.0033494279
|1 MIVA / GBP
￡0.0017059198
|1 MIVA / EUR
€0.0020179783
|1 MIVA / USD
$0.00208039
|1 MIVA / MYR
RM0.009361755
|1 MIVA / TRY
₺0.0738330411
|1 MIVA / JPY
¥0.328077503
|1 MIVA / RUB
₽0.2148002675
|1 MIVA / INR
₹0.1799953428
|1 MIVA / IDR
Rp34.1047486416
|1 MIVA / PHP
₱0.1222021086
|1 MIVA / EGP
￡E.0.1049348716
|1 MIVA / BRL
R$0.0125655556
|1 MIVA / CAD
C$0.0029749577
|1 MIVA / BDT
৳0.2530378357
|1 MIVA / NGN
₦3.2304087881
|1 MIVA / UAH
₴0.0880213009
|1 MIVA / VES
Bs0.11026067
|1 MIVA / PKR
Rs0.5803039866
|1 MIVA / KZT
₸1.1042294042
|1 MIVA / THB
฿0.0722727486
|1 MIVA / TWD
NT$0.06865287
|1 MIVA / CHF
Fr0.0018931549
|1 MIVA / HKD
HK$0.0161854342
|1 MIVA / MAD
.د.م0.0209495273