Bugünkü Mint Blockchain Fiyatı

Bugünkü Mint Blockchain (MINT) fiyatı $ 0,00131609 olup, son 24 saatte % 12,15 değişim gösterdi. Mevcut MINT / USD dönüşüm oranı MINT başına $ 0,00131609 şeklindedir.

Mint Blockchain, şu anda piyasa değeri açısından $ 288.390 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 218,45M MINT şeklindedir. Son 24 saat içinde MINT, $ 0,00120609 (en düşük) ile $ 0,00154304 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,079854 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINT, son bir saatte -%1,42 ve son 7 günde -%7,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mint Blockchain (MINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 288,39K$ 288,39K $ 288,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Dolaşım Arzı 218,45M 218,45M 218,45M Toplam Arz 999.999.999,5153956 999.999.999,5153956 999.999.999,5153956

Şu anki Mint Blockchain piyasa değeri $ 288,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINT arzı 218,45M olup, toplam arzı 999999999.5153956. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,32M.