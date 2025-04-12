MISHA Fiyatı (MISHA)
Bugün için canlı MISHA (MISHA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 67.17K USD. MISHA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MISHA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MISHA fiyat değişimi +2.84%
- Dolaşımdaki arz: 420.69B USD.
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Gün içerisinde, MISHA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MISHA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MISHA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MISHA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.84%
|30 Gün
|$ 0
|-15.83%
|60 Gün
|$ 0
|-47.40%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MISHA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.37%
+2.84%
-24.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.
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