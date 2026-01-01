Bugünkü MITCH Fiyatı

Bugünkü MITCH (IDRAWLINE) fiyatı $ 0,00034353 olup, son 24 saatte % 19,59 değişim gösterdi. Mevcut IDRAWLINE / USD dönüşüm oranı IDRAWLINE başına $ 0,00034353 şeklindedir.

MITCH, şu anda piyasa değeri açısından $ 347.345 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M IDRAWLINE şeklindedir. Son 24 saat içinde IDRAWLINE, $ 0,00034131 (en düşük) ile $ 0,00042922 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03880398 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00031162 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IDRAWLINE, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%1,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MITCH (IDRAWLINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 347,35K$ 347,35K $ 347,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 347,35K$ 347,35K $ 347,35K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.922,888952 999.999.922,888952 999.999.922,888952

Şu anki MITCH piyasa değeri $ 347,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDRAWLINE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999922.888952. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 347,35K.