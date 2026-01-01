Bugünkü Moaner Melter Slime Fiyatı

Bugünkü Moaner Melter Slime (MOANER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 14,04 değişim gösterdi. Mevcut MOANER / USD dönüşüm oranı MOANER başına -- şeklindedir.

Moaner Melter Slime, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.803 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B MOANER şeklindedir. Son 24 saat içinde MOANER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000623 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOANER, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%30,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moaner Melter Slime (MOANER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,80K$ 25,80K $ 25,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,80K$ 25,80K $ 25,80K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

