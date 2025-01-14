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Moby Fiyatı (MOBY)

USD

Moby (MOBY) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0407076
$0.0407076$0.0407076
-2.70%(1D)

Bugünkü Moby (MOBY) Fiyatı

Bugün için canlı Moby (MOBY) fiyatı, 0.0407076 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.68M USD. MOBY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moby Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 65.44K USD
- Gün içindeki Moby fiyat değişimi -2.73%
- Dolaşımdaki arz: 41.20M USD.

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USD Bazında Moby (MOBY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Moby / USD fiyat değişimi, $ -0.00114579700698967.
Son 30 gün içerisinde, Moby / USD fiyat değişimi, $ -0.0121780896.
Son 60 gün içerisinde, Moby / USD fiyat değişimi, $ -0.0134027167.
Son 90 gün içerisinde, Moby / USD fiyat değişimi, $ +0.008766113866089744.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00114579700698967-2.73%
30 Gün$ -0.0121780896-29.91%
60 Gün$ -0.0134027167-32.92%
90 Gün$ +0.008766113866089744+27.44%

Moby (MOBY) Fiyat Analizi

En güncel Moby fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.03454901
$ 0.03454901$ 0.03454901

$ 0.04186342
$ 0.04186342$ 0.04186342

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

+0.88%

-2.73%

-26.89%

Moby (MOBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

$ 65.44K
$ 65.44K$ 65.44K

41.20M
41.20M 41.20M

Moby (MOBY) Nedir?

Moby is a platform revolutionizing ICOs with a community-driven approach, ensuring majority token ownership by the community, supported by thorough due diligence processes.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Moby (MOBY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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MOBY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MOBY / AUD
A$0.065539236
1 MOBY / GBP
0.032973156
1 MOBY / EUR
0.039486372
1 MOBY / USD
$0.0407076
1 MOBY / MYR
RM0.1831842
1 MOBY / TRY
1.444305648
1 MOBY / JPY
¥6.41348238
1 MOBY / RUB
4.1827059
1 MOBY / INR
3.525685236
1 MOBY / IDR
Rp667.337598144
1 MOBY / PHP
2.383837056
1 MOBY / EGP
￡E.2.056140876
1 MOBY / BRL
R$0.247909284
1 MOBY / CAD
C$0.058211868
1 MOBY / BDT
4.919920536
1 MOBY / NGN
62.917259484
1 MOBY / UAH
1.72600224
1 MOBY / VES
Bs2.1575028
1 MOBY / PKR
Rs11.34520812
1 MOBY / KZT
21.618178056
1 MOBY / THB
฿1.410111264
1 MOBY / TWD
NT$1.346200332
1 MOBY / CHF
Fr0.037043916
1 MOBY / HKD
HK$0.316705128
1 MOBY / MAD
.د.م0.40911138