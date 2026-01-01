Bugünkü Modulr Fiyatı

Bugünkü Modulr (EMDR) fiyatı $ 2,25 olup, son 24 saatte % 14,71 değişim gösterdi. Mevcut EMDR / USD dönüşüm oranı EMDR başına $ 2,25 şeklindedir.

Modulr, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.796.686 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 800,17K EMDR şeklindedir. Son 24 saat içinde EMDR, $ 2,23 (en düşük) ile $ 2,66 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 80,59 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,18 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMDR, son bir saatte -%12,94 ve son 7 günde -%16,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Modulr (EMDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Dolaşım Arzı 800,17K 800,17K 800,17K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Modulr piyasa değeri $ 1,80M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMDR arzı 800,17K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,25M.