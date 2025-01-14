Monkey Pox Fiyatı (POX)
Bugün için canlı Monkey Pox (POX) fiyatı, 0.00903028 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.03M USD. POX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Monkey Pox Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.82K USD
- Gün içindeki Monkey Pox fiyat değişimi -4.39%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Monkey Pox / USD fiyat değişimi, $ -0.000415105311792754.
Son 30 gün içerisinde, Monkey Pox / USD fiyat değişimi, $ -0.0019569402.
Son 60 gün içerisinde, Monkey Pox / USD fiyat değişimi, $ -0.0041809455.
Son 90 gün içerisinde, Monkey Pox / USD fiyat değişimi, $ -0.03660790472832209.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000415105311792754
|-4.39%
|30 Gün
|$ -0.0019569402
|-21.67%
|60 Gün
|$ -0.0041809455
|-46.29%
|90 Gün
|$ -0.03660790472832209
|-80.21%
En güncel Monkey Pox fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.39%
-4.39%
-26.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Monkey Pox $POX is an SPL-404 token on Solana, blending memecoin and NFT cultures into one. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $POX Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
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₹0.7835573956
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￡E.0.45602914
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