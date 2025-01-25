Monsta Infinite Fiyatı (MONI)
Bugün için canlı Monsta Infinite (MONI) fiyatı, 0.00390929 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 144.30K USD. MONI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Monsta Infinite Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 148.74K USD
- Gün içindeki Monsta Infinite fiyat değişimi -4.32%
- Dolaşımdaki arz: 36.87M USD.
MEXC'deki MONI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MONI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Monsta Infinite / USD fiyat değişimi, $ -0.000176539503036007.
Son 30 gün içerisinde, Monsta Infinite / USD fiyat değişimi, $ -0.0017569826.
Son 60 gün içerisinde, Monsta Infinite / USD fiyat değişimi, $ -0.0016341875.
Son 90 gün içerisinde, Monsta Infinite / USD fiyat değişimi, $ -0.002506941755123702.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000176539503036007
|-4.32%
|30 Gün
|$ -0.0017569826
|-44.94%
|60 Gün
|$ -0.0016341875
|-41.80%
|90 Gün
|$ -0.002506941755123702
|-39.07%
En güncel Monsta Infinite fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.52%
-4.32%
-39.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MONI / AUD
A$0.0061766782
|1 MONI / GBP
￡0.003127432
|1 MONI / EUR
€0.0037138255
|1 MONI / USD
$0.00390929
|1 MONI / MYR
RM0.0170835973
|1 MONI / TRY
₺0.1393270956
|1 MONI / JPY
¥0.6099665187
|1 MONI / RUB
₽0.3819767259
|1 MONI / INR
₹0.3369026122
|1 MONI / IDR
Rp63.0530556887
|1 MONI / PHP
₱0.2277161425
|1 MONI / EGP
￡E.0.1964418225
|1 MONI / BRL
R$0.0231039039
|1 MONI / CAD
C$0.0055902847
|1 MONI / BDT
৳0.4768942871
|1 MONI / NGN
₦6.0892273827
|1 MONI / UAH
₴0.1638774368
|1 MONI / VES
Bs0.21892024
|1 MONI / PKR
Rs1.0886199863
|1 MONI / KZT
₸2.0255204277
|1 MONI / THB
฿0.1311566795
|1 MONI / TWD
NT$0.1279901546
|1 MONI / CHF
Fr0.003518361
|1 MONI / HKD
HK$0.0304142762
|1 MONI / MAD
.د.م0.0389756213