Bugünkü Moolah Fiyatı

Bugünkü Moolah (MOOLAH) fiyatı $ 0,00215904 olup, son 24 saatte % 10,80 değişim gösterdi. Mevcut MOOLAH / USD dönüşüm oranı MOOLAH başına $ 0,00215904 şeklindedir.

Moolah, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.149.086 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MOOLAH şeklindedir. Son 24 saat içinde MOOLAH, $ 0,00213066 (en düşük) ile $ 0,00242058 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01318652 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,001676 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOOLAH, son bir saatte +%0,63 ve son 7 günde -%2,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moolah (MOOLAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,15M$ 2,15M $ 2,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,15M$ 2,15M $ 2,15M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Moolah piyasa değeri $ 2,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOOLAH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,15M.