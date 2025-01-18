Moontax Fiyatı (CPAI)
Bugün için canlı Moontax (CPAI) fiyatı, 0.215256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21.52M USD. CPAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moontax Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 352.96K USD
- Gün içindeki Moontax fiyat değişimi +30.24%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
MEXC'deki CPAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CPAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Moontax / USD fiyat değişimi, $ +0.04998524.
Son 30 gün içerisinde, Moontax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Moontax / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Moontax / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.04998524
|+30.24%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Moontax fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+8.80%
+30.24%
+25.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CPAI / AUD
A$0.34656216
|1 CPAI / GBP
￡0.17650992
|1 CPAI / EUR
€0.20879832
|1 CPAI / USD
$0.215256
|1 CPAI / MYR
RM0.968652
|1 CPAI / TRY
₺7.6523508
|1 CPAI / JPY
¥33.61652952
|1 CPAI / RUB
₽22.06374
|1 CPAI / INR
₹18.63901704
|1 CPAI / IDR
Rp3,528.78632064
|1 CPAI / PHP
₱12.58386576
|1 CPAI / EGP
￡E.10.8489024
|1 CPAI / BRL
R$1.30445136
|1 CPAI / CAD
C$0.30996864
|1 CPAI / BDT
৳26.153604
|1 CPAI / NGN
₦335.28920328
|1 CPAI / UAH
₴9.06443016
|1 CPAI / VES
Bs11.623824
|1 CPAI / PKR
Rs60.00906768
|1 CPAI / KZT
₸114.25357968
|1 CPAI / THB
฿7.42417944
|1 CPAI / TWD
NT$7.07546472
|1 CPAI / CHF
Fr0.19588296
|1 CPAI / HKD
HK$1.67469168
|1 CPAI / MAD
.د.م2.16117024