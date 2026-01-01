Bugünkü Morpheus AI Fiyatı

Bugünkü Morpheus AI (MOR) fiyatı $ 1,25 olup, son 24 saatte % 2,07 değişim gösterdi. Mevcut MOR / USD dönüşüm oranı MOR başına $ 1,25 şeklindedir.

Morpheus AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.724.593 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,17M MOR şeklindedir. Son 24 saat içinde MOR, $ 1,22 (en düşük) ile $ 1,27 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 138,99 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,2 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOR, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde -%25,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Morpheus AI (MOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,72M$ 7,72M $ 7,72M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,00M$ 11,00M $ 11,00M Dolaşım Arzı 6,17M 6,17M 6,17M Toplam Arz 8.782.469,856814949 8.782.469,856814949 8.782.469,856814949

Şu anki Morpheus AI piyasa değeri $ 7,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOR arzı 6,17M olup, toplam arzı 8782469.856814949. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,00M.