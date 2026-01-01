Bugünkü Mr Puggles Fiyatı

Bugünkü Mr Puggles (PUGGLES) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,14 değişim gösterdi. Mevcut PUGGLES / USD dönüşüm oranı PUGGLES başına -- şeklindedir.

Mr Puggles, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.731,98 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PUGGLES şeklindedir. Son 24 saat içinde PUGGLES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUGGLES, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde +%3,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mr Puggles (PUGGLES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,73K$ 7,73K $ 7,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,73K$ 7,73K $ 7,73K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

