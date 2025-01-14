Bugünkü Mu Coin (MU) Fiyatı

Bugün için canlı Mu Coin (MU) fiyatı, 0.05903 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 59.03K USD. MU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

Mu Coin Anahtar Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.77K USD

- Gün içindeki Mu Coin fiyat değişimi +3.35%

- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.

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