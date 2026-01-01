Bugünkü Nakama Coin Fiyatı

Bugünkü Nakama Coin (NAKAMA) fiyatı $ 0,00006503 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NAKAMA / USD dönüşüm oranı NAKAMA başına $ 0,00006503 şeklindedir.

Nakama Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 390.201 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,00B NAKAMA şeklindedir. Son 24 saat içinde NAKAMA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007657 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006475 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NAKAMA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nakama Coin (NAKAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 390,20K$ 390,20K $ 390,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 650,33K$ 650,33K $ 650,33K Dolaşım Arzı 6,00B 6,00B 6,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Nakama Coin piyasa değeri $ 390,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAKAMA arzı 6,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 650,33K.