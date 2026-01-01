Bugünkü Namimoto Token Fiyatı

Bugünkü Namimoto Token (NAMT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,76 değişim gösterdi. Mevcut NAMT / USD dönüşüm oranı NAMT başına -- şeklindedir.

Namimoto Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.344,56 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,00M NAMT şeklindedir. Son 24 saat içinde NAMT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00223616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NAMT, son bir saatte +%3,34 ve son 7 günde -%48,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Namimoto Token (NAMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,34K$ 15,34K $ 15,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,34K$ 15,34K $ 15,34K Dolaşım Arzı 992,00M 992,00M 992,00M Toplam Arz 992.000.000,0 992.000.000,0 992.000.000,0

Şu anki Namimoto Token piyasa değeri $ 15,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAMT arzı 992,00M olup, toplam arzı 992000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,34K.