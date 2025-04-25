NBM Lumite Fiyatı (NBMLUM)
Bugün için canlı NBM Lumite (NBMLUM) fiyatı, 0.00009514 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NBMLUM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NBM Lumite Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki NBM Lumite fiyat değişimi +27.48%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NBM Lumite / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+27.48%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NBM Lumite fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.84%
+27.48%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.
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|1 NBMLUM / VND
₫2.5036091
|1 NBMLUM / AUD
A$0.0001484184
|1 NBMLUM / GBP
￡0.000071355
|1 NBMLUM / EUR
€0.0000837232
|1 NBMLUM / USD
$0.00009514
|1 NBMLUM / MYR
RM0.0004157618
|1 NBMLUM / TRY
₺0.0036552788
|1 NBMLUM / JPY
¥0.0136202424
|1 NBMLUM / RUB
₽0.007915648
|1 NBMLUM / INR
₹0.008101171
|1 NBMLUM / IDR
Rp1.612542131
|1 NBMLUM / KRW
₩0.1364992608
|1 NBMLUM / PHP
₱0.005356382
|1 NBMLUM / EGP
￡E.0.004847383
|1 NBMLUM / BRL
R$0.0005403952
|1 NBMLUM / CAD
C$0.0001312932
|1 NBMLUM / BDT
৳0.0115918576
|1 NBMLUM / NGN
₦0.15369867
|1 NBMLUM / UAH
₴0.0039778034
|1 NBMLUM / VES
Bs0.00789662
|1 NBMLUM / PKR
Rs0.0268142576
|1 NBMLUM / KZT
₸0.049320576
|1 NBMLUM / THB
฿0.0031786274
|1 NBMLUM / TWD
NT$0.0030910986
|1 NBMLUM / AED
د.إ0.0003491638
|1 NBMLUM / CHF
Fr0.0000789662
|1 NBMLUM / HKD
HK$0.000737335
|1 NBMLUM / MAD
.د.م0.000884802
|1 NBMLUM / MXN
$0.0018656954