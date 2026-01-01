Bugünkü NEEDL Fiyatı

Bugünkü NEEDL (NEEDL) fiyatı $ 0,00001618 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NEEDL / USD dönüşüm oranı NEEDL başına $ 0,00001618 şeklindedir.

NEEDL, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.176,17 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M NEEDL şeklindedir. Son 24 saat içinde NEEDL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001015 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001527 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEEDL, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NEEDL (NEEDL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,18K$ 16,18K $ 16,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,18K$ 16,18K $ 16,18K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,979411 999.999.999,979411 999.999.999,979411

Şu anki NEEDL piyasa değeri $ 16,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEEDL arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.979411. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,18K.