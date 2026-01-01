Bugünkü NEMA Fiyatı

Bugünkü NEMA (NEMA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,25 değişim gösterdi. Mevcut NEMA / USD dönüşüm oranı NEMA başına -- şeklindedir.

NEMA, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.904 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 932,44M NEMA şeklindedir. Son 24 saat içinde NEMA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00195976 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEMA, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%18,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NEMA (NEMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,90K$ 53,90K $ 53,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,38K$ 57,38K $ 57,38K Dolaşım Arzı 932,44M 932,44M 932,44M Toplam Arz 992.547.369,326369 992.547.369,326369 992.547.369,326369

