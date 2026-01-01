Bugünkü NeonNeko Fiyatı

Bugünkü NeonNeko (NEKO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut NEKO / USD dönüşüm oranı NEKO başına -- şeklindedir.

NeonNeko, şu anda piyasa değeri açısından $ 62.620 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,00B NEKO şeklindedir. Son 24 saat içinde NEKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,170115 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEKO, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NeonNeko (NEKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 62,62K$ 62,62K $ 62,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 62,62K$ 62,62K $ 62,62K Dolaşım Arzı 2,00B 2,00B 2,00B Toplam Arz 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

