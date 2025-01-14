Nerva Fiyatı (XNV)
Bugün için canlı Nerva (XNV) fiyatı, 0.03541008 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 671.63K USD. XNV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nerva Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 469.76 USD
- Gün içindeki Nerva fiyat değişimi +2.41%
- Dolaşımdaki arz: 19.00M USD.
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Gün içerisinde, Nerva / USD fiyat değişimi, $ +0.00083481.
Son 30 gün içerisinde, Nerva / USD fiyat değişimi, $ -0.0036575744.
Son 60 gün içerisinde, Nerva / USD fiyat değişimi, $ -0.0091388423.
Son 90 gün içerisinde, Nerva / USD fiyat değişimi, $ -0.0160230920236038.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00083481
|+2.41%
|30 Gün
|$ -0.0036575744
|-10.32%
|60 Gün
|$ -0.0091388423
|-25.80%
|90 Gün
|$ -0.0160230920236038
|-31.15%
En güncel Nerva fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+2.41%
-5.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently.
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|1 XNV / AUD
A$0.0570102288
|1 XNV / GBP
￡0.0286821648
|1 XNV / EUR
€0.0343477776
|1 XNV / USD
$0.03541008
|1 XNV / MYR
RM0.15934536
|1 XNV / TRY
₺1.2563496384
|1 XNV / JPY
¥5.580628608
|1 XNV / RUB
₽3.63838572
|1 XNV / INR
₹3.0668670288
|1 XNV / IDR
Rp580.4930218752
|1 XNV / PHP
₱2.0736142848
|1 XNV / EGP
￡E.1.7889172416
|1 XNV / BRL
R$0.2156473872
|1 XNV / CAD
C$0.0506364144
|1 XNV / BDT
৳4.2796622688
|1 XNV / NGN
₦54.7294655472
|1 XNV / UAH
₴1.501387392
|1 XNV / VES
Bs1.87673424
|1 XNV / PKR
Rs9.868789296
|1 XNV / KZT
₸18.8048770848
|1 XNV / THB
฿1.2273133728
|1 XNV / TWD
NT$1.1717195472
|1 XNV / CHF
Fr0.0322231728
|1 XNV / HKD
HK$0.2754904224
|1 XNV / MAD
.د.م0.355871304