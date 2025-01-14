NerveFlux Fiyatı (NERVE)
Bugün için canlı NerveFlux (NERVE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 23.47K USD. NERVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NerveFlux Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 371.69 USD
- Gün içindeki NerveFlux fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 44.08M USD.
MEXC'deki NERVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NERVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NerveFlux / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NerveFlux / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NerveFlux / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NerveFlux / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-41.48%
|60 Gün
|$ 0
|-33.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NerveFlux fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-7.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NERVE / AUD
A$--
|1 NERVE / GBP
￡--
|1 NERVE / EUR
€--
|1 NERVE / USD
$--
|1 NERVE / MYR
RM--
|1 NERVE / TRY
₺--
|1 NERVE / JPY
¥--
|1 NERVE / RUB
₽--
|1 NERVE / INR
₹--
|1 NERVE / IDR
Rp--
|1 NERVE / PHP
₱--
|1 NERVE / EGP
￡E.--
|1 NERVE / BRL
R$--
|1 NERVE / CAD
C$--
|1 NERVE / BDT
৳--
|1 NERVE / NGN
₦--
|1 NERVE / UAH
₴--
|1 NERVE / VES
Bs--
|1 NERVE / PKR
Rs--
|1 NERVE / KZT
₸--
|1 NERVE / THB
฿--
|1 NERVE / TWD
NT$--
|1 NERVE / CHF
Fr--
|1 NERVE / HKD
HK$--
|1 NERVE / MAD
.د.م--