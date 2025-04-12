New Doge Fiyatı (GNOCCHI)
Bugün için canlı New Doge (GNOCCHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 80.66K USD. GNOCCHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
New Doge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki New Doge fiyat değişimi +8.74%
- Dolaşımdaki arz: 999.72M USD.
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Gün içerisinde, New Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, New Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, New Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, New Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+8.74%
|30 Gün
|$ 0
|+2.51%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel New Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.66%
+8.74%
-1.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.
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