Bugünkü Nexora Fiyatı

Bugünkü Nexora (NEX) fiyatı $ 0,148379 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut NEX / USD dönüşüm oranı NEX başına $ 0,148379 şeklindedir.

Nexora, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.301.574 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 56,00M NEX şeklindedir. Son 24 saat içinde NEX, $ 0,147131 (en düşük) ile $ 0,149764 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,405217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,137108 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEX, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde +%3,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nexora (NEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,30M$ 8,30M $ 8,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,82M$ 14,82M $ 14,82M Dolaşım Arzı 56,00M 56,00M 56,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Nexora piyasa değeri $ 8,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEX arzı 56,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,82M.