Bugünkü NodeStrategy Fiyatı

Bugünkü NodeStrategy (NODESTR) fiyatı $ 0,00147801 olup, son 24 saatte % 1,33 değişim gösterdi. Mevcut NODESTR / USD dönüşüm oranı NODESTR başına $ 0,00147801 şeklindedir.

NodeStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.443.311 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 976,53M NODESTR şeklindedir. Son 24 saat içinde NODESTR, $ 0,00147802 (en düşük) ile $ 0,00149794 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00429845 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00143723 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NODESTR, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NodeStrategy (NODESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Dolaşım Arzı 976,53M 976,53M 976,53M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki NodeStrategy piyasa değeri $ 1,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NODESTR arzı 976,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,48M.