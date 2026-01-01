Bugünkü Norm Fiyatı

Bugünkü Norm (NORM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,15 değişim gösterdi. Mevcut NORM / USD dönüşüm oranı NORM başına -- şeklindedir.

Norm, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.395 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B NORM şeklindedir. Son 24 saat içinde NORM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NORM, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%12,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Norm (NORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,40K$ 33,40K $ 33,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,40K$ 33,40K $ 33,40K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

