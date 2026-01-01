Bugünkü Nosey Fiyatı

Bugünkü Nosey (NOSEY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut NOSEY / USD dönüşüm oranı NOSEY başına -- şeklindedir.

Nosey, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.997,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,91M NOSEY şeklindedir. Son 24 saat içinde NOSEY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0012941 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOSEY, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde -%0,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nosey (NOSEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,00K$ 14,00K $ 14,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,00K$ 14,00K $ 14,00K Dolaşım Arzı 998,91M 998,91M 998,91M Toplam Arz 998.909.145,684203 998.909.145,684203 998.909.145,684203

Şu anki Nosey piyasa değeri $ 14,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOSEY arzı 998,91M olup, toplam arzı 998909145.684203. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,00K.