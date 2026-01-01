Bugünkü NOTAI Fiyatı

Bugünkü NOTAI (NOTAI) fiyatı $ 0,00000234 olup, son 24 saatte % 4,58 değişim gösterdi. Mevcut NOTAI / USD dönüşüm oranı NOTAI başına $ 0,00000234 şeklindedir.

NOTAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 218.686 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 95,00B NOTAI şeklindedir. Son 24 saat içinde NOTAI, $ 0,00000227 (en düşük) ile $ 0,00000264 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00035467 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000020 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOTAI, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%4,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NOTAI (NOTAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 218,69K$ 218,69K $ 218,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 230,20K$ 230,20K $ 230,20K Dolaşım Arzı 95,00B 95,00B 95,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki NOTAI piyasa değeri $ 218,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOTAI arzı 95,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 230,20K.