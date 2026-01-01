Bugünkü NULS Fiyatı

Bugünkü NULS (NULS) fiyatı $ 0,00531234 olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut NULS / USD dönüşüm oranı NULS başına $ 0,00531234 şeklindedir.

NULS, şu anda piyasa değeri açısından $ 606.889 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 114,24M NULS şeklindedir. Son 24 saat içinde NULS, $ 0,00530994 (en düşük) ile $ 0,00537338 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,53 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00265526 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULS, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%20,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NULS (NULS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 606,89K$ 606,89K $ 606,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 708,90K$ 708,90K $ 708,90K Dolaşım Arzı 114,24M 114,24M 114,24M Toplam Arz 133.444.356,7161065 133.444.356,7161065 133.444.356,7161065

Şu anki NULS piyasa değeri $ 606,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NULS arzı 114,24M olup, toplam arzı 133444356.7161065. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 708,90K.