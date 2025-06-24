Nummus Aeternitas Fiyatı (NUMMUS)
Bugün için canlı Nummus Aeternitas (NUMMUS) fiyatı, 0,140073 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14,01M USD. NUMMUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nummus Aeternitas Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Nummus Aeternitas fiyat değişimi +%25,06
- Dolaşımdaki arz: 100,00M USD.
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Gün içerisinde, Nummus Aeternitas / USD fiyat değişimi, $ +0,02806702.
Son 30 gün içerisinde, Nummus Aeternitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nummus Aeternitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nummus Aeternitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02806702
|+%25,06
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nummus Aeternitas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,47
+%25,06
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
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|1 NUMMUS / VND
₫3.686,020995
|1 NUMMUS / AUD
A$0,21431169
|1 NUMMUS / GBP
￡0,10225329
|1 NUMMUS / EUR
€0,12046278
|1 NUMMUS / USD
$0,140073
|1 NUMMUS / MYR
RM0,59531025
|1 NUMMUS / TRY
₺5,55529518
|1 NUMMUS / JPY
¥20,35540836
|1 NUMMUS / RUB
₽10,99432977
|1 NUMMUS / INR
₹12,0602853
|1 NUMMUS / IDR
Rp2.296,27832112
|1 NUMMUS / KRW
₩191,09459025
|1 NUMMUS / PHP
₱7,9701537
|1 NUMMUS / EGP
￡E.7,10030037
|1 NUMMUS / BRL
R$0,76900077
|1 NUMMUS / CAD
C$0,19190001
|1 NUMMUS / BDT
৳17,1169206
|1 NUMMUS / NGN
₦216,83020254
|1 NUMMUS / UAH
₴5,86485651
|1 NUMMUS / VES
Bs14,427519
|1 NUMMUS / PKR
Rs39,7247028
|1 NUMMUS / KZT
₸73,10690016
|1 NUMMUS / THB
฿4,58318856
|1 NUMMUS / TWD
NT$4,1321535
|1 NUMMUS / AED
د.إ0,51406791
|1 NUMMUS / CHF
Fr0,11345913
|1 NUMMUS / HKD
HK$1,09817232
|1 NUMMUS / MAD
.د.م1,26766065
|1 NUMMUS / MXN
$2,66979138