Bugünkü Nuwa World by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Nuwa World by Virtuals (NUWA) fiyatı $ 0,00022901 olup, son 24 saatte % 18,17 değişim gösterdi. Mevcut NUWA / USD dönüşüm oranı NUWA başına $ 0,00022901 şeklindedir.

Nuwa World by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 81.676 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 356,69M NUWA şeklindedir. Son 24 saat içinde NUWA, $ 0,00018266 (en düşük) ile $ 0,00025933 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00137151 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011676 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NUWA, son bir saatte -%11,68 ve son 7 günde +%45,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,68K$ 81,68K $ 81,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,99K$ 228,99K $ 228,99K Dolaşım Arzı 356,69M 356,69M 356,69M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Nuwa World by Virtuals piyasa değeri $ 81,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUWA arzı 356,69M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 228,99K.