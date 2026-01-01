Bugünkü OBEX Fiyatı

Bugünkü OBEX (OBEX) fiyatı $ 0,00008293 olup, son 24 saatte % 15,59 değişim gösterdi. Mevcut OBEX / USD dönüşüm oranı OBEX başına $ 0,00008293 şeklindedir.

OBEX, şu anda piyasa değeri açısından $ 82.765 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M OBEX şeklindedir. Son 24 saat içinde OBEX, $ 0,00007807 (en düşük) ile $ 0,00010087 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00180106 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007807 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OBEX, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde -%11,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OBEX (OBEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,77K$ 82,77K $ 82,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 82,77K$ 82,77K $ 82,77K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.937.223,946986 999.937.223,946986 999.937.223,946986

Şu anki OBEX piyasa değeri $ 82,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OBEX arzı 999,94M olup, toplam arzı 999937223.946986. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,77K.