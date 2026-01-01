Bugünkü OmniFlix Network Fiyatı

Bugünkü OmniFlix Network (FLIX) fiyatı $ 0,00372215 olup, son 24 saatte % 10,72 değişim gösterdi. Mevcut FLIX / USD dönüşüm oranı FLIX başına $ 0,00372215 şeklindedir.

OmniFlix Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.922.190 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 516,42M FLIX şeklindedir. Son 24 saat içinde FLIX, $ 0,00285441 (en düşük) ile $ 0,00645927 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,493157 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00156303 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLIX, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%19,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OmniFlix Network (FLIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,92M$ 1,92M $ 1,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Dolaşım Arzı 516,42M 516,42M 516,42M Toplam Arz 566.698.997,128205 566.698.997,128205 566.698.997,128205

Şu anki OmniFlix Network piyasa değeri $ 1,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FLIX arzı 516,42M olup, toplam arzı 566698997.128205. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,11M.