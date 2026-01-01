Bugünkü Omnipair Fiyatı

Bugünkü Omnipair (OMFG) fiyatı $ 0,640225 olup, son 24 saatte % 1,95 değişim gösterdi. Mevcut OMFG / USD dönüşüm oranı OMFG başına $ 0,640225 şeklindedir.

Omnipair, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.701.105 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,00M OMFG şeklindedir. Son 24 saat içinde OMFG, $ 0,596357 (en düşük) ile $ 0,712934 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,86 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,335642 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OMFG, son bir saatte -%4,43 ve son 7 günde -%24,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Omnipair (OMFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,70M$ 7,70M $ 7,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,70M$ 7,70M $ 7,70M Dolaşım Arzı 12,00M 12,00M 12,00M Toplam Arz 11.999.977,491288 11.999.977,491288 11.999.977,491288

Şu anki Omnipair piyasa değeri $ 7,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMFG arzı 12,00M olup, toplam arzı 11999977.491288. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,70M.