Onchain AI Fiyatı (OCAI)
Bugün için canlı Onchain AI (OCAI) fiyatı, 0.0021365 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 192.29K USD. OCAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Onchain AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.65K USD
- Gün içindeki Onchain AI fiyat değişimi +10.17%
- Dolaşımdaki arz: 90.00M USD.
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Gün içerisinde, Onchain AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0001972.
Son 30 gün içerisinde, Onchain AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0006259526.
Son 60 gün içerisinde, Onchain AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0007577787.
Son 90 gün içerisinde, Onchain AI / USD fiyat değişimi, $ +0.000694361945684271.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0001972
|+10.17%
|30 Gün
|$ -0.0006259526
|-29.29%
|60 Gün
|$ +0.0007577787
|+35.47%
|90 Gün
|$ +0.000694361945684271
|+48.15%
En güncel Onchain AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.39%
+10.17%
-6.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.
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