Onchain Finance and Culture Fiyatı (OFAC)
Bugün için canlı Onchain Finance and Culture (OFAC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 508.60K USD. OFAC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Onchain Finance and Culture Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 604.01 USD
- Gün içindeki Onchain Finance and Culture fiyat değişimi -4.38%
- Dolaşımdaki arz: 842.03M USD.
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Gün içerisinde, Onchain Finance and Culture / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Onchain Finance and Culture / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Onchain Finance and Culture / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Onchain Finance and Culture / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.38%
|30 Gün
|$ 0
|-18.29%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Onchain Finance and Culture fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
-4.38%
-28.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
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